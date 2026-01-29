2025-YDUS 2. dönem sonuçları açıklandı
ÖSYM, 21 Aralık'ta gerçekleştirilen 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2. dönem sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara online erişim sağlayabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS) 2. dönem sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Aralık'ta yapılan 2025-YDUS 2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel