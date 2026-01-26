Haberler

2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı