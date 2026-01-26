2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDUS 1. Dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel