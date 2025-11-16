Haberler

2025-YDS/2 Yabancı Dil Sınavı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2025-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nı 81 il, Lefkoşa ve Bişkek'te toplam 89 merkezde düzenledi. 107 bin 746 aday başvurdu, sonuçlar 5 Aralık’ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) yapıldı.

Yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlenen sınav, 315 bina ve 4 bin 758 salonda uygulandı.

Sınav saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 107 bin 746 adayın başvuruda bulunduğu 2025-YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça düzenlendi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

Temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı

Öte yandan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM'nin internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 26 Kasım saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.