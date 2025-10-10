Haberler

2025 TUS İkinci Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yaptı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişim sağlanabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül- 6 Ekim'de alınan tercihler 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.