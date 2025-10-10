2025 TUS İkinci Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül- 6 Ekim'de alınan tercihler 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.