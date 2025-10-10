2025 TUS İkinci Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yaptı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişim sağlanabiliyor.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül- 6 Ekim'de alınan tercihler 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel