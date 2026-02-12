Haberler

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini 19 Şubat'a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercihleri başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Şubat saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti

Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti