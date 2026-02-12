Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
ÖSYM, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini 19 Şubat'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercihleri başladı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Şubat saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
