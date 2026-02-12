Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercihleri başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Şubat saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.