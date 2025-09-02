2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi Liderleri Beijing'de
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin ardından liderler, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yılı törenlerine katılmak üzere Beijing'e geldi.
BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin ardından liderler, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel