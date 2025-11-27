2025 Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türk diline ve akademik dünyaya özgün katkılar sunan araştırmacı yazar Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu anısına düzenlenen "2025 Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülleri", İstanbul'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Etkinlik kapsamında her yıl, yakın dönem Türkiye tarihine ışık tutan, araştırma değeri taşıyan ve toplumsal belleğe katkı sunan özgün eserler ödüllendiriliyor.

Ödüllerin seçici kurulunda, gazeteci yazar Serpil Yılmaz, yazar ve avukat Ahter Kutadgu, Liber Kitap Kulübü Kurucusu ve Başkanı Ferah Türel, W20 Kurucu Başkanı ve yazar Dr. Gülden Türktan yer alıyor.

Bu yıl oy birliğiyle, Destek Yayınları'ndan çıkan Gülsüm Kınıkoğlu Başer'in "Leyla" romanı ile Edebiyatist Yayınevi'nden çıkan Esra Tüzün'ün "Hayalet Orkide: Sinemaların Kızı" ve Doğan Kitap'ın yayımladığı Osman Ulagay'ın "Bir Ömrün Aynasında Türkiye'de 82 Yıl" adlı biyografi türündeki eserleri ödüle değer görüldü.

Seçici kurul adına ödülleri takdim eden Gülden Türktan, şunları kaydetti:

"Bu ödülün amacı Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu'nun yaklaşık bir asırlık Türkiye tarihine tanıklık eden yaşamı boyunca, Türkiye'nin ekonomisini, akademisinin gelişimini ve politik gelgitlerini anlayarak bir yakın tarih kitaplığı oluşturabilmektir. Üç eserde de yakın tarihimizin izleri, gerek aile yaşamı gerekse kurgusal anlatımlar eşliğinde titizlikle işlenmiş, akıcı, özenli ve sürükleyici bir Türkçeyle okuyucuya ulaştırılmış. Her üç yazarımızı da gönülden kutluyorum."

"Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülü"ne 2022'de Sevgi Özel'in "Yalan Dünyasının Yalancıları", 2023'te Füruzan'ın "Akım Sevgilim", geçen yıl ise Mahfi Eğilmez'in "Yeni Bir Ekonomi" kitabı layık görüldü.