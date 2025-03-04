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2025 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı

2025 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı
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2025 Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açarak 5G, yapay zeka ve ileri bağlantı alanlarındaki gelişmeleri keşfetmek için sektör liderlerini ve yenilikçileri bir araya getirdi.

BARSELONA, 4 Mart (Xinhua) -- 2025 Mobil Dünya Kongresi pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kongre, 5G, yapay zeka ve ileri bağlantı alanlarındaki gelişmeleri keşfetmek üzere sektör liderlerini, politika yapıcıları ve teknoloji yenilikçilerini bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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