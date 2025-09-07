Haberler

2025-KPSS A Grubu Sınavı Tamamlandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. 402 bin 105 adayın katıldığı sınav, Türkiye genelindeki 135 merkezde yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 1040 bina ve 17 bin 41 salonda uygulanan oturumda 54 bin 168 görevli yer aldı.

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
