Haberler

2025 KPSS A Grubu Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, sınav sorularına 10 gün süreyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Barış Yarkadaş'a canlı yayında tehdit mesajı! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi

Canlı yayında skandal tehdit! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.