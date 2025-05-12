2025 Endonezya Dünya Dans Festivali Cakarta'da Renkli Görüntülerle Başladı
Cakarta'da düzenlenen 2025 Endonezya Dünya Dans Festivali'nde binlerce dansçı, rengarenk kostümleriyle geleneksel performanslar sergileyerek yerel kimliği güçlendirdi ve Dünya Dans Günü'nü kutladı.
CAKARTA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2025 Endonezya Dünya Dans Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Rengarenk kostümler giyen binlerce dansçı, yerel kimliği güçlendirmek ve Dünya Dans Günü'nü kutlamak için geleneksel performanslar sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel