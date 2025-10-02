Haberler

2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı ve Denklik Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

ÖSYM, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ve Yurt Dışı Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini online olarak alabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 11 Ekim'de uygulanacak 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-EUS ve 2025- Sts Eczacılık sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

11 Ekim'de uygulanacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavları için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
