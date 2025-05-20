2025 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü İçin Adaylar Belirleniyor

2025 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü İçin Adaylar Belirleniyor
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, dünya barışını ve uluslararası dostluğu teşvik eden kişilere 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek. Ödül için aday gösterme süreci 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca, dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verilecek.

Yüksek Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda dünya barışı, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27'nci maddesi gereğince bu yıl "Devlet Ödülü" niteliğindeki Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edilecek.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği'ne ve Ödül Kurulu'nun belirlediği esaslara göre, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, BM Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, Türkiye'deki üniversitelerin senatoları, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü almış kurumlar ve kişiler ile Ödül Kurulu üyeleri ödül için aday gösterebilecek.

Aday gösterebilecek gerçek ve tüzel kişiler, aday gösterilen kişinin veya kurumun eserleri, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlayarak gerekçelerini açıkça belirtmeleri gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların tespiti aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacak.

Adaylarda, Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet etmiş olmak şartı aranacak.

Ödülün verilmesinde, ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeyecek. Ödül sahibine plaket, rozet, berat ve para ödülü verilecek.

Ödül verilmesine esas olan eser, hizmet ve faaliyet birden çok kişinin ürünü ise her birine ayrı ayrı plaket, rozet ve berat verilecek, para ödülü aralarında eşit bir şekilde paylaştırılacak.

Aday gösterebilecek gerçek ve tüzel kişilerin aday gösterme başvuru formunu doldurarak, formu en geç 1 Temmuz 2025 tarihine kadar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, "aubo@ayk.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından ve "www.ayk.gov.tr" sayfasından alınabilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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