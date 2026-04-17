Haberler

BM: 2025, Arakanlı mültecilerin deniz yoluyla göçü için şimdiye kadarki en ölümcül yıl oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, 2025'in Arakanlı Müslüman mültecilerin deniz yoluyla göçü için en tehlikeli yıl olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl 900 mülteci kaybolurken, 2026 yılında da benzer durumların devam ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, 2025'in, Arakanlı Müslüman mültecilerin deniz yoluyla göçü için şimdiye kadarki en ölümcül yıl olduğunu söyledi.

Baloch, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde yaklaşık 900 Arakanlı mültecinin kayıp veya ölü olarak bildirildiğine dikkati çeken Baloch, "Bu da Arakanlı mültecilerin Güney ve Güneydoğu Asya'daki deniz yoluyla göçü için şimdiye kadarki en ölümcül yıl oldu." ifadesini kullandı.

Baloch, 2025'te 6 bin 500'den fazla Arakanlı mültecinin tehlikeli deniz geçişi girişiminde bulunduğunu, 7'de 1'inin kayıp veya ölü olarak bildirildiğini söyledi.

"Bu, mülteci ve göçmen deniz yolculukları için herhangi bir büyük rotada dünya çapındaki en yüksek ölüm oranıdır." diyen Baloch, son yıllarda bu geçişleri denemeye çalışan Arakanlı Müslüman mültecilerin yarısından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Baloch, "Bu eğilim, 2026 yılında da devam ediyor. Ocak ve 13 Nisan tarihleri ??arasında 2 bin 800'den fazla Arakanlı, tehlikeli deniz yolculuklarına çıktı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Dün geceki başarısıyla tarihe geçti!
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya tarihinde eşi benzeri yok! O ülkede çocuk suçlulara müebbet
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket