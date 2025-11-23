2025 ALES/3 Sınavına Ait Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan 2025-ALES/3'ün temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 3 Aralık'ta sona erecek.