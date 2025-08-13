2025 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanan 2025-MEB-AGS kapsamındaki 2025-AGS ile 2025-ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
