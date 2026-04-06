Manavgat'ta YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası düzenlenecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11-17 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, genç basketbolculara yönelik etkinlikler ve kültür rotasıyla desteklenecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2025-2026 YURTLİG Akdeniz Grubu Erkek Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda 11-17 Nisan'da düzenlenecek organizasyon, 11 Nisan'da Şelale Öğrenci Yurdu'ndaki teknik toplantıyla start alacak.

Turnuvanın resmi açılışı ise 13 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan kortej yürüyüşüyle yapılacak.

Müsabakalar öncesi sporcular için hazırlanan kültür rotası kapsamında geziler düzenlenecek. 12 Nisan'daki gezilerle Oymapınar Barajı, Manavgat Şelalesi ve Side Antik Kenti gibi turistik noktalar genç basketbolculara tanıtılacak.

Organizasyon, 17 Nisan'daki final ve kupa töreniyle sona erecek.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, yaptığı açıklamada, maçların 13-16 Nisan'da Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanacağını belirtti.

Karakaya, turnuvanın sadece sporla sınırlı kalmayacağını, konser ve söyleşilerle gençlik festivaline dönüşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
