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2024 YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başlıyor

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ÖSYM, 2024 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme tercih işlemlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi veya mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercih işlemlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Merkezi yerleştirme sonucu üniversitelere kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için tercih işlemleri alınacak.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, ek yerleştirme için tercihlerini 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde veya mobil uygulama üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, yarın saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirme işlemleri için 80 TL ödenecek.

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ek Yerleştirme Eğitim Güncel Ösym

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