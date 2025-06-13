2024 KPSS Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 KPSS kapsamında yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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