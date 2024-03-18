ÇEKİM TARİHİ: 17 Mart 2024

2024 Kanberra Balon Şöleni'nden çeşitli görüntüler

Avustralya'da düzenlenen 2024 Kanberra Balon Şöleni Pazar günü sona erdi.

Dokuz gün süren etkinlik, Kanberra semalarını renkli ve hareketli bir denize dönüştürerek ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sundu.

Her yıl düzenlenen etkinlik, çeşitli renk ve şekillerdeki hava balonlarını izlemek ve hatta balonlarla uçmayı deneyimlemek isteyen kişilere büyük bir eğlence sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)