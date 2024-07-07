Üye Girişi
Haberler

2024 Asya-Afrika Festivali Bandung'da Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Bandung kentinde turizmi teşvik etmek amacıyla 2024 Asya-Afrika Festivali düzenlendi. Festivalde kültürel bağımlılık, eğitim programları, kültürel mirasın korunması ve sağlık alanında işbirliği gibi konular tanıtıldı.

CAKARTA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bandung kentindeki tarihi Asya Afrika Sokağı'nda turizmi teşvik etmek amacıyla 2024 Asya-Afrika Festivali düzenlendi.

Cumartesi günü düzenlenen festivalde kültürel bağımlılık, Asya Afrika Köşesi, ortak eğitim programları, kültürel etkileşim ile kültürel mirasın korunması ve kamu sağlığı alanında işbirliği gibi çeşitli inisiyatifler tanıtıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Endonezya Bandung Afrika Turizm Güncel Haberler

Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title