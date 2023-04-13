2023 Shanghai Oto Fuarı Nisan Sonunda Yapılacak

Otomobil üreticisi SAIC Motor Company'nin Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Lingang üssünün montaj atölyesinde çalışan işçiler, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

SHANGHAİ, 13 Nisan (Xinhua) -- 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nın organizatörü, Perşembe günü fuarın 18-27 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

2023 Shanghai Oto Fuarı olarak da bilinen fuar, Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinin ardından Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı konumunda bulunuyor.

Dünyanın her yerinden 1.000'den fazla işletme, Shanghai'da yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki otomobil fuarına katılmak için kayıt yaptırdı. Merkez, 13 kapalı sergi salonu ile toplam 360.000 metrekareden fazla sergi alanına sahip.

Fuarın organizatörü, etkinliğin küresel otomobil pazarına büyük bir güven ve canlılık getireceğini söyledi.

Etkinlik takvimine göre 18 ve 19 Nisan medya günleri olarak belirlenirken, 20 ve 21 Nisan ise otomotiv sektöründeki profesyonellere ayrıldı. Fuar, 22-27 Nisan tarihleri arasında halka açık olacak.