ABD'li 4 kişinin öldüğü Libya'daki saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Libya'nın Bingazi kentindeki bir ABD yerleşkesine 2012'de düzenlenen ve 4 Amerikalının hayatını kaybettiği saldırının önemli isimlerinden olduğu belirtilen bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bondi, basına yaptığı açıklamada, Zubayr Al-Bakoush isimli kişinin, 2012'de Bingazi'de gerçekleşen ve 4 ABD vatandaşının ölümüne yol açan saldırının şüphelisi olarak yakalandığı ve Maryland eyaletindeki bir askeri havalimanına getirildiği bilgisini paylaştı.

"Ulusumuza karşı işlenen bu suç için adaleti aramaktan asla vazgeçmedik." diyen Adalet Bakanı, Al-Bakoush'un, saldırıda "kilit rol oynayan bir kişi" olduğunu öne sürdü.

ABD yetkilileri, 11 Eylül 2012 gecesi, AK-47 ve el bombası fırlatıcılarıyla donanmış en az 20 kişinin Bingazi kentindeki bir ABD yerleşkesine saldırı düzenlediğini ve yerleşkenin kapısını kırarak binaları ateşe verdiğini duyurmuştu.

Yetkililer, saldırıda, ABD Büyükelçisi Chris Stevens de dahil 4 Amerikalının hayatını kaybettiğini açıklamış, dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "olaydaki güvenlik ihlalleri nedeniyle" suçlamalara maruz kalmıştı.

Saldırının azmettiricisi olduğundan şüphelenilen Libyalı Ahmed Abu Khattala, 2014'te ABD özel kuvvetlerince yakalanarak yargılanmak üzere başkent Washington'a getirilmişti.

Mahkum edilerek hapis cezasına çarptırılan Abu Khattala'nın avukatları, delillerin yetersiz olduğunu ve müvekkillerinin "aşırı muhafazakar Müslüman inançları nedeniyle" hedef alındığını savunmuştu.