15 yıldır Interpol tarafından aranıyordu! Katil zanlısı kadın Kartal'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında işlenen bir cinayetin hükümlüsü olan kadını Kartal'da yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hükümlülere yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu İstanbul'da 2004'te işlenen cinayet dolayısıyla "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Zeynep K, yakalandı. Kartal'da yakalanan Zeynep K'nin 2011'den bu yana Interpol tarafından da arandığı öğrenildi.

15 YILDIR ARANIYORDU

Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Zeynep K., yaklaşık 15 yıldır firari durumdaydı. Yapılan çalışmalar sonucunda Zeynep K.'nın Kartal'da gizlendiği adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Zeynep K., gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından adli mercilere götürüldü.