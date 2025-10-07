20 Yıldır Aranan Şüpheli Çiftlikte Yakalandı

Haberler

Diyarbakır'da 'kasten adam öldürme' suçundan 20 yıldır aranan M.P., Kırklareli'ndeki çiftlikte Jandarma tarafından yakalandı. 2005 yılındaki silahlı kavgada ölümlerle sonuçlanan olayın zanlısı, tutuklandı.

Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan şüpheli Kırklareli'nde saklandığı çiftlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 Şubat 2005'te su ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı M.P'nin (46) Yörükbayır köyünde bir çiftlikte saklandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonda M.P. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
