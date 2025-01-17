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20 Milyona Yakın Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

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2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi ve 20 milyona yakın öğrenci karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. Öğrenciler, tatil boyunca dinlenme, eğlenme ve kitap okuma planları yapıyor.

20 milyona yakın öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi

ANKARA - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 20 milyona yakın öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 20 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Çankaya Süleyman Uyar İlkokulunda düzenlenen karne töreniyle öğretmenlerinden hediyeleriyle birlikte karnelerini alan öğrenciler, öğretmenlerin elini öpmeyi ihmal etmedi. Öğrenciler genel olarak karnelerinin iyi olduğunu, tatil boyunca eğleneceklerini söyledi. Birinci sınıf öğrencilerinden Kerem Turapoğlu, okuma ve yazmayı öğrendiğini belirterek, yarıyıl tatilinde ödev yapacağını söyledi. Yine 1'nci sınıf öğrencilerinden Hira Yıldırım da derslerinin güzel olduğunu ve yarıyıl tatilinde kuzenlerine gideceğini ifade etti. 1'nci sınıf öğrencilerinden ikiz kardeş Suay ve Kutay Barlas kardeşler de en sevdiği derslerinin matematik olduğunu ifade ederek, yarıyıl tatilinde gezeceklerini ve ödevlerini yapacaklarını söyledi.

"Güzel güzel zamanlar geçireceğiz"

Çocuklarının karne heyecanına ortak olan veliler de duygularını dile getirdi. Torunu 1'inci sınıfta okuyan Gülseren Yıldırım, "Çok mutluyum, karnesini almaya geldik. Dersleri çok güzel. Yarıyıl tatilinde güzel güzel zamanlar geçireceğiz, kitaplar okuyacağız ve şiir okuyacağız" açıklamasını yaptı.

"Dinlenecekler, eğlenecekler ve gezecekler"

1'nci sınıf öğretmeni Şengül Karacan ise, "Okul kurallarını oturtturmak zordu. Belli bir aşamadan sonra alışıyorlar. Okuma ve yazmayı öğrendiler. Yarıyıl tatilinde ödev vermedim. Dinlenecekler, eğlenecekler ve gezecekler. Boş vakitlerinde kitap da okuyacaklar" ifadelerini kullandı.

Okullar 3 Şubat'ta başlıyor

Hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapacak öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 3 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31-4 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran'da sona erecek.

20 Milyona Yakın Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Güncel
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