20 İlde Gerçekleştirilen Operasyonda 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA merkezli 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi. Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.