2 Yaşındaki Gülistan Karadal, Kök Hücre Nakli İçin Ankara'ya Sevk Edildi

2 Yaşındaki Gülistan Karadal, Kök Hücre Nakli İçin Ankara'ya Sevk Edildi
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Şanlıurfa'da tedavi gören 2 yaşındaki Gülistan Karadal, sağlık durumu kötüleşince ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi. Erken müdahale için bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, minik Gülistan'ı kök hücre nakli için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırdı.

Şanlıurfa'da tedavi gören 2 yaşındaki Gülistan Karadal, kök hücre nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Gülistan Karadal'ın durumu kötüleşince, ileri tedavi için Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.

Erken müdahale sağlanabilmesi amacıyla, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Küçük Gülistan, kök hücre nakli yapılmak üzere ambulans helikopterle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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