Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i uzman çavuş 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi ise hastanede tedavi altında.

2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

HATAY Hatay'ın Kumlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1'i uzman çavuş 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kumlu ilçesi Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş; Ömer Tan kontrolündeki 40 AAB 141 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 31 AGA 96 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, yaralanan 9 şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan; 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ömer Tan, 10 aylık S.Ç., 1 yaşındaki H.G.Ç. ve 2 yaşındaki M.H.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan 5 şahsın hastanede tedavileri devam ediyor.