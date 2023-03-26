2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Devran Kavaklı (23) öldü, Fatih Gül (33) yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Devran Kavaklı (23) öldü, Fatih Gül (33) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Devran Kavaklı yönetimindeki 42 M 0892 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Fatih Gül yönetimindeki 06 MGP 09 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri aşıp takla attı. Kavaklı'nın kullandığı otomobil, ters dönüp, ikiye bölündü. Gül'ün otomobili de yolun kenarındaki müstakil bir evin bahçesine uçtu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.