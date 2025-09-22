Haberler

2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu'ndan Mardin Valisi'ne Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti. Beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali ile makamında görüştü.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Topaloğlu, beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre makamında görüştü.

Ziyarette, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.