2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu'ndan Mardin Valisi'ne Ziyaret

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Topaloğlu, beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Topaloğlu, Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre makamında görüştü.

Ziyarette, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener de hazır bulundu.