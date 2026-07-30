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2'nci kat balkonundan kopan beton parçası, yoldan geçen kadının ayağına düştü

2'nci kat balkonundan kopan beton parçası, yoldan geçen kadının ayağına düştü
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci kat balkonundan kopan beton parçası, yoldan geçen kadının ayağına düştü.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci kat balkonundan kopan beton parçası, yoldan geçen kadının ayağına düştü. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Eskipazar Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci kat balkonunun zemininden kopan beton parçası, kaldırımda yürüyen kadının üstüne düştü. Sağ ayağına isabet eden beton parçasıyla yaralanan kadın yere yığılırken, yardımına çevredeki esnaf koştu. Bir zabıta memuru, kadının ayağına buz koyarken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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