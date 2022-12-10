2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (3) Güncel Haberler TUTUKLANDIBursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.'yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. TUTUKLANDI Bursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.'yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih ŞAHİN/BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ercan Bayram Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.