Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (3)

Güncel Haberler

2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (3)

TUTUKLANDIBursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.'yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.'yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ercan Bayram Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title