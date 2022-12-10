2 kişiyi, 'Neden geldin' diye sorulunca çıkan tartışmada öldürmüş (3)
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TUTUKLANDIBursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.'yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da, hobi bahçesinde Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) tabancayla vurarak öldürüp, Deniz K.'yi de yaralayan Furkan Gazi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel