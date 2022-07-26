2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde öğle saatlerinde İrfan Keleş'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İrfan Keleş İtfaiye Güncel Haberler

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