2 Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi

2 KARDEŞİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da babaları Murat Keklik'in kendi yaşamına son vermeden önce rehin alıp, öldürdüğü Doğa ve Yiğit Keklik'in cenazeleri, Çankaya ilçesindeki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine anneleri Cemile Yıldız Keklik ile akrabaları ve yakınları katıldı. Törene katılan yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Dua okunmasının ardından cenazeler, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.