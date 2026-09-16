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2.Hudut Tabur Komutanı Arıkan’dan Uzunköprü Kaymakamı Köken’e ziyaret

2.Hudut Tabur Komutanı Arıkan’dan Uzunköprü Kaymakamı Köken’e ziyaret
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2. Hudut Tabur Komutanı Yüzbaşı Talha Arıkan, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i makamında ziyaret etti.

2. Hudut Tabur Komutanı Yüzbaşı Talha Arıkan, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçedeki çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Köken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yüzbaşı Arıkan'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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