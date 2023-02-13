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2. depremin merkez üssü Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi

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İKİNCİ depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki yıkım havadan görüntülendi.

İKİNCİ depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki yıkım havadan görüntülendi.

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan iki büyük deprem meydana geldi. İkinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi. İlçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı. Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Türkiye Güncel Haberler

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