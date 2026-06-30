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Faraşin Yaylası'ndaki 2 bin 900 rakımlı Çalyan Gölü'nde kano etkinliği

Faraşin Yaylası'ndaki 2 bin 900 rakımlı Çalyan Gölü'nde kano etkinliği
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Çalyan Gölü'nde kano yapan doğaseverler, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetti. Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü üyeleri, doğa turizmine dikkat çekerek çevre temizliği çağrısı yaptı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda bulunan 2 bin 900 rakımlı Çalyan Gölü'nde kano yapan doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Şırnak'ta faaliyet gösteren Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü üyeleri, hafta sonu etkinliğini Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda yer alan Çalyan Gölü'nde gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 900 rakımda bulunan gölde kano yapan doğaseverler, yüksek rakımın serin havası ve doğa manzarası eşliğinde kürek çekti. Katılımcılar, kano yapmanın yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu. Fotoğraf tutkunları, kampçılar ve doğa yürüyüşü meraklılarının da ilgi gösterdiği Çalyan Gölü, Güneydoğu Anadolu'nun önemli doğa turizmi rotalarından biri olurken; etkinlik sonunda kulüp üyeleri, doğaya çöp bırakılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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