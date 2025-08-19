Mersin'de Eşini Bıçaklayan Kadın Tutuklandı

Mersin'de Eşini Bıçaklayan Kadın Tutuklandı
MERSİN'de tartıştığı 2 aylık eşi Melek Başlı (24) tarafından bıçaklanan Ahmet Can Başlı (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Melek Başlı ise tutuklandı.

Olay, 4 Ağustos'ta Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. 2 aylık evli Melek Başlı ile Ahmet Can Başlı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Melek Başlı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan Başlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Melek Başlı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melek Başlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

15 GÜN SONRA ÖLDÜ

Hastanedeki ameliyatının ardından alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet Can Başlı, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Başlı'nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
