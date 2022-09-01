Son dakika haber | 2 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ
Güncel Haberler
Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere Eşkıya değil, efeyiz dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı.
Öte yandan Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi olan Aydın'ın Çine ilçesinin kırsal Esentepe Mahallesi Camisi'nde öğlen kılınına namazın ardından mahalle mezarlığında, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel