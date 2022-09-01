Son dakika haber | 2 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere Eşkıya değil, efeyiz dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı. Öte yandan Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi olan Aydın'ın Çine ilçesinin kırsal Esentepe Mahallesi Camisi'nde öğlen kılınına namazın ardından mahalle mezarlığında, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Aydoğdu Koçarlı Aydın Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | 2 AYLIK EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.