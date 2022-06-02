2-3 Haziran'da A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler! - Haberler

2-3 Haziran'da A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler!
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A101 ve BİM, 2-3 Haziran'da getireceği teknolojik ürünler için bir katalog paylaştı. Televizyondan beyaz eşyaya pek çok ürün bulunuyor.
Perakende şirketlerinde satılan elektronik cihazların sayısı ve tüketiciden gelen talep her geçen gün artıyor. A101 ve BİM ise bu doğrultuda 20 bine yakın mağazasıyla, 81 ilde ve neredeyse bütün ilçelerde aktif bir şekilde satış yapıyor. Dolayısıyla satın almak istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde, en yakın BİM ve A101 şubesine giderek alabiliyoruz.
Geçtiğimiz dönemde normal ürünlerin yanına bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu perakende mağazalar, artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. BİM ve A101 ise 2-3 Haziran'da getireceği ürünleri paylaştı.
A101 ve BİM marketlerde bu hafta satılacak teknolojik ürünler
A101 ve BİM tarafından satılacak teknolojik ürünler kataloğuna baktığımızda akıllı televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleri başta olmak üzere çeşitli küçük ev aletleri ve elektrikli bisiklet gibi araçların da yer aldığını görüyoruz.
BİM oyuncu kataloğu
Gaming çalışma masası: 599 TL
Gaming halı: 199 TL
Gaming ayak altı halı: 29.90 TL
RGB mouse pad: 125 TL
Şarjlı çok amaçlı joystick standı: 69.90 TL
RGB gaming kablolu mouse: 165 TL
PS4 joystick: 299 TL
PS3 – PC joystick: 115 TL
Çok fonksiyonlu tripod: 39.90 TL
Mini USB vantilatör: 39.90 TL
Tws kulaklık FS52: 99.90 TL
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A101 televizyon, telefon ve beyaz eşya
Philips 65PUS7506/12 inç 4K UHD LED Smart TV: 12 bin 399 TL
Toshiba 50UL2163DT/50UL2063DT 50 inç Ultra HD Smart TV: 5 bin 799 TL
Hi-Level 50 inç Ultra HD Android Smart TV: 4 bin 899 TL
Reeder P13 Blue Max Lite 2022: 1.699 TL
Flavel FLV 1090 büro tipi buzdolabı: 1.699 TL
BMB R0-10 +Alkalin +Detox su arıtma cihazı: 999 TL
SEG mekanik silindirik termosifon 65 L: 1.799 TL
SEG SCM 7101/CM710 7 kg çamaşır makinesi: 3 bin 99 TL
A101 internete özel
APEC 125CC benzinli motosiklet: 15.999 TL
LG 43LM6370PLA Full HD Smart LED TV: 5 bin 899 TL
Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB: 5 bin 229 TL
Oppo Realme C21Y 4/64 GB 2 bin 749 TL
Xiaomi Vacuum Mop 2C : 4 bin 599 TL
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