193 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Denizli'de Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 193 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, Denizli'nin Tavas ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, Evciler'de 3 evden hırsızlık yapan bir şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 193 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Denizli'nin Tavas ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "dolandırıcılık", "karşılıksız çek", "taksirle yaralama" ve "hükümlü tutuklunun kaçması" gibi 13 farklı suçtan hakkında 193 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Denizli'nin Tavas ilçesinde olduğunu tespit etti.

M.Ö, düzenlenen operasyonla adresinde yakalandı.

Afyonkarahisar'da getirilen hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Evciler'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Evciler ilçesinde 3 farklı evden ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evciler ilçesinde 3 farklı evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli A.E'yi yakaladı.

Adresinde gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
