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19 Yıl Sonra Gelen Tutuklama: İşlenen Cinayetle İlgili İki Zanlıdan Biri Yakalandı

19 Yıl Sonra Gelen Tutuklama: İşlenen Cinayetle İlgili İki Zanlıdan Biri Yakalandı
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde 19 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlıdan A.S. tutuklandı. Olayda, yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu tespit edilerek, cinayeti işleyenlerin kimliği belirlendi.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 19 yıl önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 11 Nisan 2006'da bulunan yanmış kadın cesedinin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çumra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, cesedin, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö'ye ait olduğunu tespit etti.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kadının, A.S. ve H.S. tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirledi.

2 şüpheli, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı, A.S. tutuklandı.

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Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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