Kocaeli'de 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 19 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan U.Ö. isimli firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan U.Ö'yü İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
