Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı. Hükümlü, yapılan teknik takip sonucu Fığla Mahallesi'nde tespit edilerek gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "hükümlünün ve tutuklunun kaçması, kasten yaralama, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.Ç'nin (49) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Adresi belirlenen hükümlü, Fığla Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
