19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında uyuşturucu ticareti ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan hükümlü, Konaklı Mahallesi'nde gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan aranan firari hükümlü A.S'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Çalışmada, hakkından 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Konaklı Mahallesi'nde yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Haberler.com
