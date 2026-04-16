Malatya'da kalbi duran genç ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle kalbi duran 19 yaşındaki H.G., ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Doğuştan gelişim yetmezliği bulunan H.G., evde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle durumu düzeltildi.
Doğuştan gelişim yetmezliği bulunan H.G, evde şeker yediği sırada fenalaştı.
Solunum durması şikayetiyle Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kalp masajıyla yeniden solunumu sağlanan H.G, durumunun kritik olması ve ileri tetkikle tedavi gereksinimi bulunması üzerine ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen