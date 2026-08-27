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19 yaşındaki Berat odasında ölü bulundu

19 yaşındaki Berat odasında ölü bulundu
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Zonguldak'da 19 yaşındaki Berat Yıldırımın odasına giren aile bireyleri, oğullarını hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yıldırımın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Yıldırım, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, dün Çaycuma ilçesine bağlı Karalar Mahallesi’nde meydana geldi. Berat Yıldırım’ın odasına giren aile bireyleri, genç adamın tepki vermediğini görünce durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Yıldırım’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni, ölüm sebebinin kesinlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Filyos Liman Şantiyesi’nde çalıştığı öğrenilen Berat Yıldırım’ın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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