Haberler

19 mülki idare amirine birinci sınıf yükseltme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığınca 19 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığınca 19 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı Mustafa Güngör, Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakcıoğlu, Kırıkkale Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Van Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Mülkiye Müfettişi Doğan Kemelek, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Eyyübiye Kaymakamı Yusuf Turan, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Yalınız, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Mülkiye Müfettişi Murat Öztürk, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Mülkiye Müfettişi Cevdet Bakkal, Mülkiye Müfettişi Ekrem Çeçen, Mülkiye Müfettişi Halid Yıldız, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı