Motosiklet tutkunları "19 Mayıs" için Samsun'da tur attı

Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da 40 ilden gelen 900 motosikletçiyle sürüş etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Samsun'a gelen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, motosikletleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüş etkinliği yaptı.

Türk Chopper Motor Kulübünün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlediği organizasyonda, Samsun'a yaklaşık 40 ilden 900 motosikletçi geldi.

Atakum ilçesinden hareket eden motosikletçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İlkadım ilçesindeki Onur Anıtı'na kadar sürüş yaptı.

Türk Chopper Motor Kulübünün Kurucu Başkanı Ali Rıza Uygur, AA muhabirine, her sene 19 Mayıs'ta önce Ankara daha sonra Samsun'da organizasyon düzenlediklerini, bu sene ise sadece Samsun'da bir araya gelmeye karar verdiklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüş yaptıklarını dile getiren Uygur, "Bugün hep beraber Samsun'da, 19 Mayıs'ı kutlama etkinliği çerçevesinde motor sürüşümüzü gerçekleştirdik. Trafiği kapattığımız için, kısa süre de olsa rahatsızlık verdiğimiz için Samsunlu kardeşlerimize, ailelere sabırları için teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olan emniyet teşkilatına, trafik polislerine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Şube Başkanı Erenalp Temirtekin ise etkinliğe katıldıkları için onur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
